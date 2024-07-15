"مياه الدقهلية" تبحث عمل محطة معالجة صرف صحى مع استشاري مشروع كتشنر

الدقهلية شريف الديب

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برئاسة مهندس استشاري خالد نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ جلسة المفاوضة مع استشاري مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر والممول من بنك الاستثمار الأوروبي والإتحاد الأوروبي، وذلك بحضور مهندس منير حسني طاحون، مدير إدارة المشروع بالشركة القابضة، و محمد عزام، مدير إدارة العقود الدولية بالشركة القابضة، وممثلي فريق عمل المكتب الإستشاري (جوبا – إنفرا) الإستشاري العام للمشروع ، وممثلي إدارة التعاون الدولي بالشركة؛ حيث تم تقديم عرض تفصيلي عن المشروع والأعمال التي تم طرحها ( محطة معالجة صرف صحي بهوت ومحطة معالجة صرف صحي نبروه)، وكذلك التعريف بالمشروع وقد تم تحديد يوم 29/7/2024 لتوقيع العقد.

يذكر أن مشروع تحسن جودة المياه بمصرف كيتشنر يستهدف إنشاء محطة معالجة صرف صحي بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه بطاقة تصميمية 16 ألف م3/يوم كمرحلة أولى وتوسعات محطة معالجة صرف صحي نبروه بطاقة 15 ألف م3/يوم كمرحلة أولى وتوصيل خدمة الصرف الصحي لبعض القرى نطاق المشروع.