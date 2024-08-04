بدء حملة أسبوع النظافة بكافة مدن شمال سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، علي بدء حمله أسبوع النظافة في مختلف مدن محافظة شمال سيناء، وأشار المحافظ خلال إنطلاق الحملة بالعريش، بحضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، حمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم ، إلي أن الحملة اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.

واضاف المحافظ، أن الحملة بالتعاون بين المحافظة ومجالس المدن وشركة النظافة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة. ولفت المحافظ إلي أن الحملة تهدف إلي إظهار الوجه الحضارى لشوارع مدن وأحياء وقرى شمال سيناء عن طريق النظافة، وهذا ابسط شىء تقدمه الدولة للمواطن، داعياً المواطنين للمشاركة في الحملة.

من جانبه قال اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إن أسبوع النظافة سيقوم بالنظافة الشاملة للشوارع والميادين في مختلف أحياء وتجمعات ومدن المحافظة، عن طريق متطوعين من الجهات الشريكة بالمحافظة وبالتعاون مع شركة النظافة.

أعلن الغندور عن قيام المحافظة بالتعاون مع مجالس المدن بتوفير أدوات النظافة والأدوات المساعدة، وغيرها من مستلزمات جمع القمامة لمساعدة المتطوعين خلال عملهم بالنظافة خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى الادوات الشخصية للمتطوعين من أغطية الرأس وملابس وقفازات تساعدهم فى العمل، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب والعصائر طوال الأسبوع.