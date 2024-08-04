اليوم السابع
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الأحد، 04 أغسطس 2024 03:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافى بـ 17 مسجدا فى الفيوم

الأحد، 04 أغسطس 2024 03:00 ص
اليوم.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافى بـ 17 مسجدا فى الفيوم وزارة الأوقاف
الفيوم رباب الجالي

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تنطلق اليوم فعاليات الأسبوع الثقافي في 17 مسجد بمديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم بواقع مسجدا من كل إدارة في وقت واحد.

 

وتبدأ فعاليات الأسبوع الثقافي بمساجد الفيوم اليوم، وتستمر حتى الأربعاء2024/8/7م وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف وبرعاية الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، علمًا بأن محاضرات الأسبوع الثقافي تُعقد بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين، وأكد أن ذلك يأتى انطلاقا من الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية.







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