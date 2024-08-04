اليوم السابع: الرئيس السيسى يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاص المصرى والأجنبى لزيادة الاستثمارات

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الرئيس السيسى يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاص المصرى والأجنبى لزيادة الاستثمارات.. الرئيس يتابع جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع



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