اليوم الرابع لمنتدى البيئة الساحلية.. تجريم استخدام البلاستك والحفاظ على الموارد الطبيعية الأبرز

كتبت منال العيسوي

على مدار أربعة أيام من فعاليات إطلاق منتدى الاتحاد العربي للشباب والبيئة الثاني عشر، والمنعقد حاليا بمدينة الغردقة، تحت عنوان "التغيرات المناخية.. قضية الجميع الاقتصاد الأزرق.. وفرص لاقتصاد مستدام"، ويستمر حتى 5 أغسطس من هذا العام، ويشارك فيه 125 شابا وفتاة يمثلون وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية بِواقع شاب وفتاة من كل دولة عربية وشباب الدول العربية والإفريقية الدارسين في مصر، ممثلين في اتحاد المهندسين الأفارقة والجامعات المصرية، ناقش المؤتمر 5 محاور رئيسية أبرزها التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الساحلية، ودور الشباب في معالجة تحديات التغيرات المناخية، وأهمية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات، والاستخدام الأمثل الموارد البيئة الساحلية، وتقييم مخاطر تغيرات المناخ وتدابير التكيف.



وتحولت جلسة "النفايات البلاستيكية"، برئاسة الدكتور كرم عبدالنعيم أمين، الاستاذ بكلية زراعة اسيوط، إلى ما يشبه المحاكمة الجنائية للإفراط غير المبرر فى استخدام المصنعات البلاستيكية، والمطالبة بتجريم استخدامها، نظراً لخطورتها على الإنسان والبيئة.



وقال صابر جمعة عبده، استاذ تغذية الحيوان بكلية زراعة الأزهر فرع أسيوط: "النفايات البلاستيكية بأنها من أهم المواضيع التي تهتم بها الـدول في الوقـت الحاضـر , نظـرا للمخـاطر التـي يمكـن أن تنـتج عنهـا وتلحـق أضـرارا بالبيئـة وصـحة الانسـان، مؤكدا إن التلوث البلاستيكي عبارة عن تـراكم مجموعـة مـن البلاسـتيكيات في داخـل البيئـة ،تـؤثر بالســلب علــى الحيــاة البريــة وعلــى صــحة الإنســان أيضــا.



واوضح الدكتور صابر ، أن انتشـار النفايات البلاستيكية في البيئة الطبيعية يظهر من خلال عدم التعامـل معهـا بطريقـة سـليمة سـواء في مصادر إنتاجها أو أثنـاء جمعهـا ونقلهـا والـتخلص منهـا، ممـا يـؤدي إلـي أضـرار صـحية وبيئيـة جسـيمة، وذلـك مـن المشـاكل الكبيـرة التـي تواجـه العـالم أجمـع بسـبب الحاجـة الدائمة إلى استخدام البلاستيك مع التزايد السكاني.



وناقش ملتقى البيئة الساحلية الثاني عشر الذي تنطلق فعالياته برعاية جامعة الدول العربية، وإدارة البيئة والشباب والرياضة بالجامعة، ووزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحري. والمجلس العربي لِلمياه. والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) ونقابة الزراعيين، ووزارة البيئة قطاع حماية الطبيعة، ومحافظة البحر الأحمر، عددا من القضايا الهامة التي من شأنها تعزيز الاستدامة البيئيةوحماية النظم البيئيةالساحلية.



كما تناول عدد من الخبراء سبل مواجهة تأثير التغيرات المناخية على البيئة الساحلية وتقييم مخاطرها وتدابير التكيف معها،بالإضافة إلى أهمية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات كمصدر للتنوع الوراثي.



واضاف الممثلين عن اتحاد المهندسين الأفارقة والجامعات المصرية، أنه يحظى بتنظيم عدد من ورش عمل وتدريبا للشباب على التفاعل مع خطورة التغيرات المناخية والتواصل العربي المصري الإفريقي للتعامل الأمثل مع ما يحدث في السواحل العربية والاستخدام للمستدام لها، إلى جانب تفعيل دور الشباب وزيادة الوعي في مجال حماية البيئة الساحلية. يذكر أن أبرز مشاركات الشباب في حماية النظم الساحلية تتمثل في إطلاق حملات توعية للحفاظ على البيئة الساحلية، ونشر مقاطع فيديو وصور ومقالات حول القضايا البيئية والمشاركة في تنظيف الشواطئ وجمع النفايات البلاستيكية، والاشتراك في مشاريع بحثية لفهم تحديات النظم البيئية وغيرها.



فيما شدد أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة الدكتور ممدوح رشوان على الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في الحفاظ على البيئة الساحلية وحمايتها، مؤكدا أن الشباب يمثلون الجيل المقبل الذي سيكون مسؤولا عن هذه الموارد الحيوية، مؤكدا قدرة الشباب على المساهمة بطرق متعددة في تعزيز الاستدامة البيئية وحماية النظم الساحلية.



وفى سياق متصل تم تكريم رموز العمل البيئى فى مصر وعلى رأسهم الدكتور عماد الدين عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة ونقطة الاتصال المصرية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، كما عقد الاتحاد العربي للشباب والبيئة وهو أحد الاتحادات الشبابية التابعة لجامعة الدول العربية جمعيته العمومية على هامش انعقاد منتدى البيئة الساحلية الثانى عشر والذي تقام فعالياته حاليا بمدينة الغردقة، بحضور جميع الأعضاء وممثل الجامعة العربية، و استعراض الأنشطة والمؤتمرات والدورات التدريبية التي قام بها الإتحاد خلال المجلس السابق، ثم تم إجراء انتخاب مجلس الإدارة الجديد الذي أسفر عن تولي الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين المصرية منصب رئيس الاتحاد خلفا للدكتور مجدي علام الذى أبدى رغبته بتسليم المسئولية لقيادة جديدة، و أصر أعضاء المجلس على الاستفادة من خبراته وجهودة العلمية وتنصيبة كمستشار ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، ونائب الرئيس وزير الشباب الليبي فتح الله الزني، واستمرار الدكتور ممدوح رشوان أمين عام للاتحاد.

و بثينة الحاجي من تونس ورمضان بن لولو من الجزائر منصب آمين عام مساعد الاتحاد ، وفاز بمنصب الخبير الشبابي بالاتحاد الدكتور علي الحربي من السعودية، و الخبير البيئي الدكتور فيصل الشمري من الكويت.

وحصل على عضوية مجلس الإدارة كل من يحيى الخطيب من فلسطين وعبد الرزاق اسماعيل من لبنان وسيف الدين زروق من السودان ورئيس اتحاد شبيبة الثورة من سوريا.

وطالبت الجميع بعقد جمعية غير عادية خلال ثلاث شهور بدولة ليبيا لإجراء بعض التعديلات على اللائحة لزيادة الأعضاء وتم اختيار لجنة للنظر في اللائحة تضم بثينة الحاجي وعلي الحربي ورمضان بن لولو.



جدير بالذكر أن المنتدي العربى للشباب والبيئة المنعقد حاليا بمدينة الغردقة يشارك فيه عدد من كبير خبراء في مجالات البيئة الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المُستدامة، ويناقش بعض القضايا الملحة منها التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الساحلية، بالإضافة إلى تقييم مخاطرها، وتدابير التكيف معها، والدور الهام الذى يمارسه الشباب في مُعالجة تحديات التغيرات المناخية، اضافة الى اهمية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات، كمصدر للتنوع الوراثي والاستخدام الأمثل لموارد البيئة الساحلية، كما يتضمن المنتدي ورش عمل وتدريب للشباب علي التفاعل مع خطورة التغيرات المناخية والتواصل العربي المصري الافريقي للتعامل الأمثل مع ما يحدث في السواحل العربية والاستخدام المستدام لها، الى جانب تفعيل دور الشباب وزيادة الوعي في مجال حماية البيئة الساحلية والتكيف مع التغيرات المناخية، وتشجيع مشاركتهم في صناعة القرار، وذلك من خلال نظام المحاكاة علي أرض الواقع.