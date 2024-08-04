اليوم السابع
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المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي يعقد ندوة بمناسبة مرور 70 عاما على رهبنة البابا شنودة الثالث

الأحد، 04 أغسطس 2024 12:00 م
المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي يعقد ندوة بمناسبة مرور 70 عاما على رهبنة البابا شنودة الثالث جانب من الندوة
كتب: محمد الأحمدى

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عقد المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز ندوة بمناسبة مرور 70 عامًا على رهبنة قداسة البابا شنوده الثالث، وذلك بحضور  أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء، أنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أنبا رافائيل الأسقف العام لـ كنائس وسط القاهرة، أنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمرج، بالإضافة إلى عدد من  الآباء الرهبان والكهنة.

وجاءت الندوة بحضور عدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة ومنهم الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومصطفى بكري عضو مجلس النواب، وعيد لبيب رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى الأسبق، والمستشار أيمن بديع فلتس رئيس محكمة جنايات القاهرة، ودكتور حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، والمستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الإعلامي محمد الغيطي، و القمص لعازر الصموائيلي مدرس بأكاديمية أرسطو ومدرس بمعهد البشارة،  الدكتورة نجوى الغزالي أستاذ العهد القديم بالكلية الإكليريكية، دياكون زكريا عبد السيد باحث بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والفنان محمد ثروت. 

وخلال الندوة قدم كورال شباب الأنبا رويس عرضًا لترانيم من قصائد البابا شنودة.

 







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