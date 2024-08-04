القومى للمرأة لـ محافظ أسوان: إقامة 6 مشاغل لمساعدة السيدات ضمن حياة كريمة

أسوان - عبد الله صلاح

أكدت هدى مصطفى، مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن الفرع يقوم بجهود تطوعية فى كافة الإتجاهات، ونستهدف التوعية للمرأة والأسرة بشكل عام داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال لقاء اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم، الأحد، بوفد أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، برئاسة الدكتورة هدى مصطفى ، وبحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة.

وأضافت مقرر المجلس القومى للمرأة، أن فرع المجلس يعمل على تنمية الأسرة، وندعم العمل التنفيذى حيث يتم تنفيذ سلسلة من جلسات الدوار وطرق الأبواب، والادخار، فضلاً عن تقديم التسهيلات للمرأة من خلال إقامة 6 مشاغل بمختلف المدن والمراكز ، ويتم التسويق الجيد لمنتجاتها بما يحقق التمكين الاقتصادى لها.

وخلال اللقاء، استمع محافظ أسوان لمقترحات وأفكار ورؤى أعضاء المجلس القومى للمرأة، فضلاً عن قيام المجلس بإعداد ورقة عمل لعرضها على المحافظ تتضمن رؤية متكاملة لوضع الحلول للمشاكل الآجلة والعاجلة والنقاط الساخنة التى يعانى منها المواطن الأسوانى وفقاً لمنهجية محكمة.