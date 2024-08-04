المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية يستأنف جلسات الدوار بقرى أبو صوير والقنطرة غرب

الإسماعيلية - صبرى غانم

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة لبنى زكي مقررة الفرع، اليوم الأحد، مبادرة جلسات الدوار بمشاركة عدد من أئمة للوعظ بمديرية الأوقاف، حيث تم تنفيذ 15 جلسة دوار بقرى مركز القنطرة غرب أبوطفيلة، الاخارسة، البناهوه، البياضية، الروضة، الرياح، الشهيد خيرى، النصر، أبو خليفة، وقرى مركز أبو صوير السبع ابار الغربية، ابوصوير البلد، السبع ابار الشرقية، المحسمة الجديدة، المنايف، الواصفية، استهدفت توعية 450 سيدة ورجل ويهدف المشروع إلى تصحيح المعتقدات والمفاهيم المغلوطة الخاصة بالقضية السكانية فى المجتمع، عبر توعية السيدات والأسرة بقضايا تنمية الأسرة مثل التوعية بالحقوق الإنجابية من منظور طبى ودينى.

وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للأبناء.

وأكدت لبني زكي مقررة الفرع، أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

وأشارت إلي أن برنامج الجلسات التوعوية جلسات الدوار، تهدف إلى فتح النقاش مع السيدات والأهالي للتعريف بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية، ومنها أهمية المباعدة بين الأبناء والأمومة الآمنة، والتربية السليمة للأبناء وغيرها، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

يأتى ذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة على مستوى الجمهورية.