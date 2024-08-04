أئمة وواعظات الأوقاف بسوهاج يقدمون التوعية للسيدات فى المناطق النائية

سوهاج ـ محمود مقبول

شارك أئمة وواعظات الأوقاف مع المجلس القومى للمرأة، والكنائس المصرية الثلاث، فى جلسات الدوار بالمناطق الشعبية البسيطة، إضافة إلى القرى النائية، والنجوع، والتوابع، وذلك في إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف المصرية في القيام بدورها الديني والوطني للدعوة والتوعية بقضايا المجتمع، ومواجهة الأفكار الهدامة، ونشر صحيح الدين، وفي إطار بروتوكول التعاون المنعقد بين وزارة الأوقاف المصرية، والمجلس القومي للمرأة، بشأن التوعية المجتمعية للنساء.

تتضمن الموضوعات التى يتم الحديث عنها، الزيادة السكانية غير المحسوبة، وخطورة ختان الإناث، وخطورة زواج الأطفال، والعنف ضد المرأة، والمحافظة علي كيان الأسرة قوية متماسكة.

جدير بالذكر، أن مديرية أوقاف سوهاج، بتوجيهات الدكتورأسامه السيد الأزهرىوزير الأوقاف، وإشراف الدكتورمحمد حسني عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تقوم بالمشاركة مع فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج بتنفيذ 14 جلسة توعية يوميا في مراكز وقري ونجوع المحافظة.