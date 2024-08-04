الرئيس السيسى يتابع مع رئيس الوزراء عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع الرئيس خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري والأجنبي، لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري.
الرئيس السيسى يتابع مع رئيس الوزراء عددا من الملفات الاقتصادية والخدميةالأحد، 04 أغسطس 2024 02:57 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتب محمد الجالى
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