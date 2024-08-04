الاحتلال يطالب سكان البلدات الحدودية بالبقاء قرب المناطق المحصنة

أحمد علوى

طالبت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال نطالب سكان البلدات الحدودية بالبقاء قرب المناطق المحصنة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.

كما أشار جيش الإحتلال إلى رصد حوالي 30 صاروخا عبرت من لبنان، وسقطوا في مناطق مفتوحة ولا يوجد ضحايا

وأفادت وسائل إعلام عبرية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن 50 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي الأراضي المحتلة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن صفارات الإنذار متواصلة في مناطق عدة بالجليل الأعلى للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل والتي لم تؤكد تنفيذها، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.