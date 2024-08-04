استشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق غزة

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استشهد 8 فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية القول إن طائرة مسيرة استهدفت بصاروخ واحد على الأقل مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في حي الشعف شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين.



وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مركبة في شارع صلاح الدين شمال دوار الكويت بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين، كما استهدفت مجموعة من المواطنين بشارع البزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و550 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91 ألفا و280 آخرين في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.