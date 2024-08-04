الدفاع المدنى الفلسطينى: الاحتلال يركز على قصف المدنيين ومراكز الإيواء بغزة

كتب محمد عبد العظيم

قال محمود بصل متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، إنّ القصف الإسرائيلي مستمر، مشيرًا إلى أن الاحتلال يركز على المدنيين ومراكز الإيواء بقطاع غزة، مواصلا: "سياسة القتل مستمرة حتى اللحظة، وعمليات استهداف مراكز الإيواء والآمنين والمستشفيات والنازحين والمنازل مازالت قائمة حتى اللحظة بمنهجية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل كل مقومات الحياة".





وأضاف "بصل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال الإسرائيلي قتل 17 مواطنا، كلهم من الأطفال وأصيب 63 مواطنا حالات خطيرة 63 مواطنا، وذلك في قصف بقطاع غزة".

وتابع متحدث الدفاع المدني الفلسطيني: "الاحتلال لم يكتفِ بذلك، وفي فجر هذا اليوم، كان هناك استهداف لخيمة من خيم النازحين بمستشفى شهداء الأقصى وقتلت أسرة كاملة، الأب والأم والأطفال، كما استهدف الاحتلال مجموعة فلسطينيين في منطقة الشجاعية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.