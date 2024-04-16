الطفح الجلدي .. علاقته بحساسية الدم ودور المواد المسببة له

كتبت إيناس البنا

الطفح الجلدي منتشر على نطاق واسع ومن بين أسبابه الحساسية والالتهابات والمهيجات والاضطرابات الطبية، في حين أن بعض الطفح الجلدي قد يشير إلى ردة فعل تحسسي، إلا أنه ليس كل الطفح الجلدي قد يرتبط بحساسية الدم.



وفقا لموقع onlymyhealth"، وقد لا يرتبط الطفح الجلدي بحساسية الدم ونعرض بعض الأسباب المحتملة للطفح الجلدي ودور المواد المسببة للحساسية في تطورها.

ردود الفعل التحسسية

تتطور الحساسية عندما يتفاعل الجهاز المناعي بشكل غير طبيعي مع مواد غير ضارة عادة، يمكن أن يشير الطفح الجلدي إلى رد فعل تحسسي، خاصة إذا ظهر بعد وقت قصير من التعرض لمسببات الحساسية، تشمل الحساسية الشائعة التي يمكن أن تسبب الطفح الجلدي بعض الأطعمة والأدوية ولسعات الحشرات واللاتكس والمواد المثيرة للحساسية البيئية مثل حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة.

التهاب الجلد التماسي

التهاب الجلد التماسي هو نوع من تفاعل الجلد الذي يحدث عندما يتلامس الجلد بشكل مباشر مع مادة مهيجة أو مسببة للحساسية، أن يؤدي ذلك إلى احمرار وحكة وتورم وتطور طفح جلدي، تشمل المهيجات والمواد المسببة للحساسية الشائعة التي يمكن أن تسبب التهاب الجلد التماسي الصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل والنيكل الموجود في المجوهرات وبعض النباتات مثل اللبلاب السام.

الأكزيما



الأكزيما هي حالة جلدية مزمنة تتميز بجفاف الجلد والحكة، في حين أن السبب الدقيق للإكزيما غير معروف، ويعتقد أنه ينطوي على مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية، بما في ذلك الحساسية، قد يعاني الأشخاص المصابون بالإكزيما من نوبات تهيج ناجمة عن مسببات الحساسية مثل بعض الأطعمة أو حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة أو الملوثات البيئية.

خلايا النحل (الشرى)

الشرى عبارة عن كدمات حمراء بارزة يمكن أن تظهر فجأة على الجلد وقد تكون مصحوبة بحكة أو إحساس بالحرقان، غالبًا ما تكون ناجمة عن رد فعل تحسسي تجاه الطعام أو الدواء أو لسعات الحشرات أو غيرها من مسببات الحساسية، عادة ما يتم حل الشرى من تلقاء نفسه في غضون ساعات أو أيام قليلة، ولكن يمكن أن يكون مؤشرا على رد فعل تحسسي أكثر شدة في بعض الحالات.

الحساسية الدوائية

بعض الأدوية يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية تظهر على شكل طفح جلدي، يمكن أن يحدث هذا نتيجة لرد فعل تحسسي تجاه الدواء نفسه أو تجاه عنصر غير نشط داخل الدواء، تشمل الأسباب الشائعة المضادات الحيوية (مثل البنسلين)، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، وأنواع معينة من أدوية العلاج الكيميائي.

حساسية الدم والطفح الجلدي

في حين أن بعض ردود الفعل التحسسية يمكن أن تؤدي إلى طفح جلدي، فإن مصطلح "حساسية الدم" لا يستخدم عادة في المصطلحات الطبية، تتضمن تفاعلات الحساسية عادةً استجابة الجهاز المناعي لمسببات الحساسية التي تدخل الجسم عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك الابتلاع أو الاستنشاق أو ملامسة الجلد.

يمكن أن يكون الطفح الجلدي أحد أعراض الأسباب الكامنة المختلفة، بما في ذلك الحساسية والالتهابات والمهيجات والأمراض الجلدية، في حين أن الحساسية يمكن أن تساهم في تطور الطفح الجلدي في بعض الحالات، إلا أنه ليس كل الطفح الجلدي يدل على رد فعل تحسسي.

