ابن سينا للبورصة: خفضنا نسبة الديون لـ25% من أصول الشركة خلال الربع الأول

كتبت أسماء أمين

أعلنت شركة ابن سينا فارما، نجاحها في خفض نسبة إجمالي ديون الشركة إلى إجمالي الأصول لتصل إلى 25% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل نسبة بلغت 29% من العام السابق له.

وأوضحت الشركة في بيان ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر عن مطالبة البنوك الدائنة لـ"ابن سينا فارما" بخفض الديون المستحقة عليها مقابل بيع أصول، أن نجاحها في خفض نسبة إجمالي الديون من الأصول يتماشى مع خطتها لتمويل الجزء الأكبر من النمو من عملياتها التشغيلية بالإضافة إلى بيع بعض الأصول المتاحة بما يعمل على زيادة معدلات الربحية.

وأكدت الشركة أنها تحظى بثقة كافة البنوك والموردين والعملاء، مشيرة إلى أن التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها دليل ثقة على قدرة الشركة في السداد بناءً على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها.

وأضافت أنها تستخدم التسهيلات الائتمانية في تمويل جزء من رأس المال العامل، مبينة أن إجمالي إيرادات الشركة بلغت 10.9 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري بمعدل نمو سنوي 55%، تم تمويله بشكل أساسي من العمليات التشغيلية وليس من التسهيلات الائتمانية.

ونوهت إلى أن التسهيلات والقروض الظاهرة في القوائم المالية لم يأتي مواعيد استحقاقها بعد.

وبحسب البيان، وصلت الحصة السوقية للشركة إلى 27% من سوق توزيع الدواء بمصر.

يشار إلى أن ابن سينا فارما، سجلت صافي ربح بلغ 98.14 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 72.16 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 10.57 مليار جنيه، مقابل 6.84 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 101.83 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 81.91 مليون جنيه خلال الربع نفسه من 2023.



