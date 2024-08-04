مؤشرات البورصة تواصل التراجع خلال منتصف التعاملات.. ورأس مالها يخسر 31مليار جنيه

كتبت أسماء أمين

واصلت مؤشرات البورصة التراجع خلال بمنتصف تعاملات جلسه بداية الأسبوع اليوم الأحد .

وخسر رأس المال السوقي حوالى 31 مليار جنيه ليصل إلى 1.956 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.006 تريليون جنيه عند إغلاق الخميس.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.58% ليصل مستوى 28601 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.59% ليصل عند مستوى 12366 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليصل عند مستوى 34863 نقطة، كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.77% ليصل عند مستوى 65512 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.54% ليصل إلى مستوى 9375 نقطة.