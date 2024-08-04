اليوم السابع
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إطلاق 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى

الأحد، 04 أغسطس 2024 12:43 ص
إطلاق 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى صواريخ - أرشيفية
أحمد علوى

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قالت وسائل إعلام إسرائيلي، إنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من مراسليها، بأن هناك رشقات صاروخية من الجنوب اللبناني باتجاه الجليل الغربي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال علي نزيه عبد علي، القيادي في الجبهة الجنوبية لحزب الله اللبناني، في غارة جوية على منطقة البازورية بجنوب لبنان، باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية، واندلعت النار فيها، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.







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