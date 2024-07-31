البابا تواضروس الثانى يواصل تقديم سلسلة مؤهلات الخدمة فى عظة الأربعاء

كتب: محمد الأحمدى

ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم، من كنيسة الشهيد مار جرجس فى حى بشر بالإسكندرية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وصلى قداسته رفع بخور العشية، بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، وعدد من أعضاء مجمع كهنة الإسكندرية.

وقبل بدء الاجتماع الأسبوعى تفقد قداسة البابا اجتماع "العلية" لأولياء أمور المخدومين بمراحل التربية الكنسية المختلفة والذين استقبلوا قداسته بحفاوة بالغة معبرين عن سعادتهم بوجود قداسته واستمع لترنيمة من الآباء والأمهات والأبناء والتقط معهم صورة تذكارية.

وقبل العظة رحب الأنبا باڤلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بوجود قداسة البابا مهنئًا قداسته بالعيد الـ 36 لرهبنة قداسته، بعدها ألقى الأب القمص يوسف زكى كاهن الكنيسة كلمة رحب فيها بقداسته معبرًا عن سعادته وكل الآباء وشعب الكنيسة بالزيارة الثالثة لقداسة البابا للكنيسة وعرض على قداسته أحدث الخدمات المجتمعية التى قدمتها الكنيسة الفترة الماضية.

وقبل العظة كرّم قداسته اعضاء هيئة تدريس وخريجى الدفعة الثالثة من معهد "أربصالين" لإعداد المرتلين بالإسكندرية.

وبعد ذلك ألقى قداسة البابا العظة، معبرًا عن سعادته بوجوده فى هذه الكنيسة المباركة وبالأنشطة والخدمات المختلفة فيها وقدم الشكر لمقدمى فقرات الحفل المتنوعة وآباء الكنيسة وشمامستها ومجلسها وأراخنتها وكل شعبها.

واستأنف قداسته سلسلة "مؤهلات الخدمة"، وتناول خامس مؤهل من مؤهلات الخدمة وهو "صديق العريس"، وتأمل قداسته فى الآيات: «مَنْ لَهُ الْعَرُوسُ فَهُوَ الْعَرِيسُ، وَأَمَّا صَدِيقُ الْعَرِيسِ الَّذِى يَقِفُ وَيَسْمَعُهُ فَيَفْرَحُ فَرَحًا مِنْ أَجْلِ صَوْتِ الْعَرِيسِ. إِذًا فَرَحِى هذَا قَدْ كَمَلَ.

يَنْبَغِى أن ذلِكَ يَزِيدُ وَأَنِّى أَنَا أَنْقُصُ.» (يوحنا ٣: ٢٩- ٣٠) وأوضح أن مواصفات صديق العريس كالآتي:

1- له فكر العريس

2- يفرح لفرح العريس

3- يحب العريس جدًّا

4- يختفى لأجل العريس

وذكر قداسته أمثلة من الكتاب المقدس لأصدقاء للعريس غير صالحين:

1- شاول الملك

2- بيلشاصر الملك

ومواصفات صديق العريس كالآتي:

1- مفرح

2- راضٍ

3- هادئ

وحذر قداسته من يريد أن يكون "صديق العريس" من الذات التى تكون سبب الكسر.