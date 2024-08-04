أمطار غزيرة واضطرابات جوية على الوادى الجديد ورفع حالة الطوارئ القصوى.. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

شهدت محافظة الوادي الجديد، سقوط أمطار غزيرة على منطقة شرق العوينات ودرب الأربعين جنوب المحافظة، بالقرب من الحدود السودانية وسط تكاثر للسحب على أغلب أنحاء المحافظة، ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم برفع درجة الاستعداد إلى القصوى في أعقاب هطول أمطار غزيرة في منطقة شرق العوينات، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة أي طوارئ قد تنتج عن الأحوال الجوية السيئة وحماية السكان والممتلكات.

وقررت محافظة الوادي الجديد تخفيف حركة السير والانتقال بقدر المستطاع على الطرق السريعة بالمحافظة، والتي تربطها بمحافظات وادي النيل أسيوط وسوهاج والأقصر، تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة بمنطقة شرق العوينات جنوب غرب المحافظة على الحدود السودانية.

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس أنه نظرا لتساقط أمطار بقرى درب الأربعين المرحلة الثانية (80) تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق بالمركز تحسبا لأي طارئ.

وحذرت الوحدة المحلية المواطنين بتوخي الحظر والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار وغيرها لعدم استقرار حالة الطقس، وناشدت سائقي المركبات على الطرق الرئيسية بتوخي الحذر واتباع الإرشادات المرورية على تلك الطرق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من حالة الطقس على 9 مناطق متوقع سقوط أمطار الرعدية عليها، وتصل إلى حد السيول.

وكشفت خرائط الطقس عن أماكن سقوط الأمطار الرعدية والتي قد تصل إلى حد السيول وهى (حلايب، شلاتين، قنا، رأس بناس، مرسى علم، أبوسمبل، أسوان، الوادي الجديد، الأقصر).



أمطار فى شوارع الوادى الجديد أمطار فى شوارع الوادى الجديد



الامطار تغرق الشوارع الامطار تغرق الشوارع



اثار الامطار فى الشوارع اثار الامطار فى الشوارع