وزير التعليم يتفقد امتحان المتقدمين في مسابقة معلم مساعد مادة"

كتب محمود طه حسين

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز؛ حيث تجرى أعمال امتحان المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة (اللغة الإنجليزية).

ووجه وزير التربية والتعليم العديد من الأسئلة والاستفسارات لعدد من المتقدمات والمتقدمين الذين انتهوا من الامتحان، حيث أعربوا عن رضاهم عن مركزية الامتحان بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والاطمئنان إلى أن الجميع يخضعون للامتحان في مكان واحد بنفس الظروف وبعيدًا عن أي مؤثرات أخرى قد تؤثر في نزاهة المسابقة حال تعدد مقار الامتحان بالمحافظات المختلفة.

وبشأن أسئلة الامتحان أكد المتقدمون أنها متنوعة ومختلفة وتشمل المعارف العامة وأساسيات اللغة العربية والجدارات السلوكية بالإضافة إلى أسئلة التخصص.

وعقب الجولة، أشاد وزير التربية والتعليم بحوكمة منظومة المسابقات والامتحانات بالإضافة إلى البنية التحتية لمركز تقييم القدرات والمسابقات وخاصة الجانب التكنولوجي منها، والذي يضمن توفير بيئة امتحانية ملائمة للممتحنين، مؤكدًا على ثقة ودعم الوزارة للجهاز في كل الإجراءات التي يقوم بها لحوكمة منظومة المسابقات والتي ترتكز على مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة إلى جانب مراعاة تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، لتسفر هذه المنظومة المتميزة عن اختيار أكفأ المقتدمين لشغل وظيفة معلم.

وتفقد وزير التربية والتعليم مركز تقييم القدرات والمسابقات للأشخاص ذوي الإعاقة، معربًا عن فخره بامتلاك مصر مركزًا متميزا لتقييم قدرات الأشخاص "القادرون باختلاف"، والذين لديهم قدرات خاصة تمكنهم من آداء الوظائف المؤكلة لهم بشكل مميز.

ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ، على دعم الجهاز لكل الجهود المخلصة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإصلاح منظومة التعليم في مصر؛ حيث أن من أهم عوامل إصلاح منظومة التعليم اختيار المعلم الكفء، مشيرًا إلى أن الجهاز يولي أهمية خاصة لاختيار المعلمين الإكفاء من بين المتقدمين، وذلك للمساهمة في تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري.



الوزير وعدد من قيادات الجهاز



وزارة التربية والتعليم



