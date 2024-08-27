وزارة التعليم توافق على إعادة تسكين معلمين غيروا محل إقامتهم

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحصر حالات المعلمين المساعدين المتعاقدين ممن تم تغيير محل إقامتهم لمحافظات أخرى لظروف قهرية مشفوعة بالمستندات لإعادة تسكينهم، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إعادة تسكين بعض الحالات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على حصر هذه الحالات وإرسالها إلى الإدارة المركزية لـ شئون المعلمين في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعانة بالعاملين بالمدارس والإدارت والمديريات من غير المعلمين الحاصلين على مؤهل عالي وتربوي لسد العجز، مشددة على ضرورة الاستعانة بالعاملين في المدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية الحاصلين على مؤهل تربوي لسد العجز بالمدارس وذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من قبل التوجيهات الفنية المختصة بالمديريات التعليمية، وذلك لحين استيفاء متطلبات اعادة التعيين على وظيفة معلم.

جاء ذلك في اطار التوجيهات الصادرة فيما يخص منح الأهمية والأولوية المطلقة للتعامل مع أزمة سد عجز المعلمين في المديريات التعليمية، وإيماء بالموافقة من وزير التعليم.