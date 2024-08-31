وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان المركز التكنولوجي ومركز السيطرة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل به واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

وخلال الحديث مع المختصين بالمركز استفسرت الدكتورة منال عوض، حول الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أي عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، كما تعرفت علي الموقف التنفيذي لعدد طلبات التصالح علي مستوي المحافظة، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.

وناشدت الدكتورة منال عوض، المواطنين بأهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية، ووجهت وزيرة التنمية المحلية القيادات المحلية بالمحافظة بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، علي أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات وضمان جودة وسرعة تلك الخدمات بما يحقق رضاهم عنها، لافتة إلى أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة يحظى بإهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة المصرية خاصة عقب الانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط مع رفع كفاءة العاملين والارتقاء بالكوادر البشرية.

ومن جانبه أشار محافظ القليوبية إلي أنه تم تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بالديوان العام وربطه بالوحدات المحلية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن المركز التكنولوجي يساهم بشكل كبير في تقليل المعاملات الورقية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة.

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، بديوان عام المحافظة، في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء فروع للشبكة فى جميع المحافظات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة.

وتفقدت الوزيرة والمحافظ مركز السيطرة، والذي يضم 16 مقعدًا تم اختيار وتدريب شاغليها من كل الجهات المعنية لإدارة الأزمة، ومن خلال أفضل العناصر المؤهلة لتشغيل المركز الذي سيسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن مركز السيطرة يعد نقلة حضارية كبرى فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، ما يساهم بشكل كبير فى التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، واستكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمى.

فيما أكد محافظ القليوبية أن المركز يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات، حيث يعد إنشاء المركز أحد أهداف رؤية مصر 2030، لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلاً عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان نائبة المحافظ واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقليوبية.



جولة وزيرة التنمية المحلية والمحافظ جولة وزيرة التنمية المحلية والمحافظ



داخل مركز السيطرة داخل مركز السيطرة



