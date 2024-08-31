وزارة الصحة تقدم نصائح مهمة للأمهات الجدد.. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للأمهات الجدد وقالت إن وضع الطفل بصورة صحيحة على الصدر هام جدًا أثناء الرضاعة لتفادى المشاكل التى تواجه الأم مثل:

- تشقق الحلمة

- احتقان الثدي

- قلة اللبن

رفض الطفل للرضاعة

- الشعور بألم فى الحلمة أثناء الرضاعة