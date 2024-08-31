اليوم السابع
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وزارة الصحة تقدم نصائح مهمة للأمهات الجدد.. إنفوجراف

السبت، 31 أغسطس 2024 07:30 ص
وزارة الصحة تقدم نصائح مهمة للأمهات الجدد.. إنفوجراف انفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للأمهات الجدد وقالت إن وضع الطفل بصورة صحيحة على الصدر هام جدًا أثناء الرضاعة لتفادى المشاكل التى تواجه الأم مثل:

- تشقق الحلمة

احتقان الثدي

- قلة اللبن

رفض الطفل للرضاعة

- الشعور بألم فى الحلمة أثناء الرضاعة

 

 

انفوجراف
انفوجراف

 

 







الصحة

الامهات الجدد

الرضاعة

صدر الام



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