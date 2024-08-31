وزارة الصحة تقدم نصائح مهمة للأمهات الجدد.. إنفوجراف

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للأمهات الجدد وقالت إن وضع الطفل بصورة صحيحة على الصدر هام جدًا أثناء الرضاعة لتفادى المشاكل التى تواجه الأم مثل:
- تشقق الحلمة
- قلة اللبن
- الشعور بألم فى الحلمة أثناء الرضاعة
انفوجراف
مشاركة
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للأمهات الجدد وقالت إن وضع الطفل بصورة صحيحة على الصدر هام جدًا أثناء الرضاعة لتفادى المشاكل التى تواجه الأم مثل:
- تشقق الحلمة
- قلة اللبن
- الشعور بألم فى الحلمة أثناء الرضاعة
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة