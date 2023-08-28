إزاى تعالجى احتقان الثدى بسبب الرضاعة الطبيعية بطرق بسيطة

كتبت نهير عبد النبى

احتقان الثدي واحد من أبرز المشاكلات التي يعانى منها الكثير من السيدات وخصوصا بعد الولادة وأثناء الرضاعة الطبيعية وهو عبارة عن الامتلاء الزائد المؤلم للثدي، ويحدث ذلك عادةً عندما ينتج ثدياكِ حليبًا أكثر مما يستطيع طفلك شربه، وعندما تكونين غير قادرة على الرضاعة الطبيعية أو الضخ، وعندما تتوقفين عن إرضاع طفلك.

وحسب ما ذكره موقع myhealth يمكن أن يجعل احتقان الثدي من الصعب على طفلك التمسك بحلمتك، وهذا يجعل الاحتقان أسوأ.

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية أو تضخين الحليب، فمن المفترض أن يتحسن الاحتقان خلال بضعة أيام، إذا توقفت عن الرضاعة الطبيعية، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول، ومع مرور الوقت، سيتوقف جسمك عن إنتاج الحليب، قد يستغرق هذا ما يصل إلى عدة أسابيع.

كيف يمكنك الاعتناء بنفسك في المنزل؟

-إذا أعطاك طبيبك دواءً، فتناوليه تمامًا كما هو موصوف لك، وفى حالة وجود أي مشاكل اتصلى بطبيبك فورا.

-لا تتناول دواءين أو أكثر من مسكنات الألم في نفس الوقت إلا إذا طلب منك الطبيب ذلك.

-إذا كان طفلك يواجه صعوبة في الإمساك بالثدي، أخرجي كمية صغيرة من الحليب بيديك أو بالمضخة سيساعد ذلك على تليين حلمتك ويسهل على طفلك الإمساك بها.

-إذا كان ثدييك ممتلئين بشكل غير مريح، قومي بشفط حليب الثدي أو عصره يدويًا حتى تشعري بالراحة.

-قم بتدليك ثدييك بلطف للمساعدة في تدفق الحليب أثناء الرضاعة الطبيعية أو الضخ.

-ضعي منشفة مبللة مجمدة، أو هلام بارد أو أكياس ثلج، على ثدييك لمدة 15 دقيقة في المرة الواحدة كل ساعة حسب الحاجة. (ضع قطعة قماش رقيقة بين كيس الثلج وجلدك.)

-تجنبي حمالات الصدر الضيقة التي تضغط على ثدييك، حمالة الصدر الضيقة يمكن أن تسبب انسداد قنوات الحليب.

لمنع احتقان الثدي

-ضعي قطعة قماش دافئة ومبللة على ثدييك قبل الرضاعة الطبيعية، قد يساعد ذلك على "إدرار" ثدييك، ما يزيد من تدفق الحليب أو يمكنك أخذ حمام دافئ أو استخدام وسادة التدفئة على مستوى منخفض.

-قم بتغيير وضعية طفلك من حين لآخر للتأكد من إفراغ جميع أجزاء ثدييك.

-تأكدي من أن طفلك ملتصق بشكل صحيح.