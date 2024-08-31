هيئة فلسطينية: أكثر من 650 ألف طفل فى غزة لهم الحق فى تطعيمات شلل الأطفال

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قالت عضو هيئة العمل الأهلى والوطنى الفلسطينى رتيبة النتشة، إن هناك أكثر من 650 ألف طفل دون سن 10 سنوات فى قطاع غزة، لهم الحق فى الحصول على التطعيمات ضد شلل الأطفال .



وطالبت النتشة ـ فى تصريح لقناة "النيل" للأخبار اليوم السبت ـ إسرائيل بالإلتزام بهدنة إنسانية لتمكين الطواقم الطبية من إجراء التطعيمات ضد شلل الأطفال فى التجمعات السكنية المختلفة للنازحين، مضيفة أن هذه التطعيمات بحاجة للتبريد بشكل دائم؛ وبالتالى فقطاع غزة بحاجة للتزود بالوقود والطاقة، من أجل الحفاظ عليها بشكل أساسى .



وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن المحطات التى سيتم إعطاء التطعيمات فيها وتوزيعها على السكان بشكل مسبق حتى يتمكن السكان من ترتيب أمورهم، مشيرة إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ولم تحترم إسرائيل القانون الدولى أو التعهدات الدولية، مما شكل تحديا أساسيا فى عملية الإغاثة وتقديم المساعدات.



وأكدت رتيبة النتشة أن هذه الحرب هى الأكثر استهدافا للطواقم الإنسانية وطواقم العمل الدولي، كما أنه لا يوجد أى إجراءً حقيقى لمنع جيش الاحتلال الإسرائيلى من استهداف هذه الطواقم الطبية .



كان مسؤول كبير فى منظمة الصحة العالمية، قد أعلن الخميس الماضي، أن الجيش الإسرائيلى وحركة حماس وافقا على ثلاث هدن منفصلة مؤقتة للقتال فى أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام فى قطاع غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال .