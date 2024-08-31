اليوم السابع
Ads
السبت، 31 أغسطس 2024 03:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوب قطاع غزة وغدا فى المناطق الوسطى

السبت، 31 أغسطس 2024 03:34 م
بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوب قطاع غزة وغدا فى المناطق الوسطى أطفال غزة
كتب ـ محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوبي قطاع غزة وغدا تنطلق في المناطق الوسطى ولمدة 3 أيام".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







غزة

قطاع غزة

حرب غزة

اخبار غزة

اخبار غزة اليوم

القاهرة الإخبارية

إسرائيل

الاحتلال

اخبار قطاع غزة

غزة الان




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة