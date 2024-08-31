نجاح طلاب الشهادة الإعدادية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية بنسبة 93.5%

الإسكندرية أسماء على بدر

حقق طلاب الشهادة الإعدادية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، نجاحًا لافتًا؛ حيث وصلت بنسبة النجاح العامة 93.5% للدورين الأول والثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، من إجمالي من تقدموا للامتحان وعددهم 3127 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3036 طالبًا وطالبة.

وتسلم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس المنطقة، نتيجة الشهادة الإعدادية، في حضور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، وأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية من حسن عبد القادر عبد الحميد رئيس الكنترول، معربًا عن فخره بأبنائه الطلاب والمعلمين.

كما تقدم رئيس المنطقة بالشكر لحسن عبد القادر وجميع أعضاء الكنترول على جهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم، كما توجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاز أعمال امتحانات الشهادة بشكل مشرف ومتميز على مستوى معاهد وإدارات المنطقة.