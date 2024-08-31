ميناء سفاجا يستقبل السفينة Noriona وعلى متنها 2000 رأس عجول من جيبوتى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 667 شاحنة و196 سيارة.

شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 268 شاحنة و106 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 399 شاحنة و90 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NORIONA وعلى متنها 2000 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم وإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشئ مختلفة.

وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق.

بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية 2 وALCUDIA EXPRESS، كما تم تداول 2600 طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتي ، آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1890 راكبا بموانيها.