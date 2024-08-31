تداول 17 ألف طن.. 667 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 667 شاحنة و 196 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 268 شاحنة و 106 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 399 شاحنة و 90 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NORIONA وعلى متنها 2000 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم واجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق.

بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية 2 وALCUDIA EXPRESS ، كما تم تداول 2600 طن بضائع و 330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للاربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتي ، آور وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1890 راكبا بموانيها.

