محافظ بنى سويف يكلف وكيل وزارة الزراعة بمواصلة الجهود فى ملفات التنمية

بنى سويف - هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، المهندس أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة الجديد، حيث هنأه المحافظ بتولى مسؤولية قطاع الزراعة ببني سويف، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل المديرية والإدارات الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وطالب محافظ بني سويف، وكيل وزارة الزراعة الجديد بمواصلة الجهود التي تستهدفها المحافظة وفقا لاستراتيجية وتوجيهات الحكومية من تحقيق النهوض بالقطاع الزراعية، مشيرا لاستراتيجية التنمية المحلية العامة للمحافظة التي تستهدف 6 قطاعات اقتصادية، من أهمها قطاع الزراعة من خلال استثمار كل الفرص المتاحة ورفع جودة المحاصيل الزراعية ودعم جهود الحكومة في تسهيل خدمات المزارعين.

كما أكد محافظ بني سويف أهمية بعض الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة وتعد من في مقدمة توجهات الدولة، منها: ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ودعم الزراعات التعاقدية، والتصنيع الزراعي خاصة في مجال النباتات الطبية والعطرية، بجانب التوسع فى زراعة محاصيل جديدة تساهم فى زيادة الأمن الغذائى والزراعة المستدامة.

وكلف المحافظ، وكيل الوزارة الجديد بتكثيف جهود متابعة مشروعات قطاع الزراعة وخاصة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، وبذل أقصى الجهد لدعم المزارعين بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف أعمال التوعية والندوات الإرشادية، فضلًا عن التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، والتوجه نحو إنتاج السماد العضوي وغيرها من الملفات الهامة.

من جانبه، أعرب وكيل الوزارة عن امتنانه وشكره وتقديره لمحافظ بني سويف لتهنئته بمسؤوليته الجديدة وبدء العمل داخل الجهاز التنفيذى للمحافظة، مؤكدًا إنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بمنظومة العمل بقطاع الزراعة وتحسين مستوى الأداء والمشاركة بقوة فى كافة الفعاليات التى تشهدها المحافظة والاهتمام بطلبات المزارعين وتقديم كافة الدعم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.