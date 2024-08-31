محافظ بنى سويف: بدء تنفيذ حملات إزالة ضمن المرحلة الثالثة للموجة 23

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بدء حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 23 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة"، اليوم السبت، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية قد أنهت استعدادات تلك المرحلة ،مؤكدا استمرار التنسيق بين الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد بداية كل مرحلة.

فيما أشار السكرتير العام اللواء حازم عزت، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ"د.محمد هانى غنيم" تم عقد اجتماع تنسيقي مع الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء المرحلة، وتم وضع جدول وبرنامج زمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتعاون مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

بينما أضاف أحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة للأملاك أن الموجة الحالية من حملات الإزالة "الموجة 23" تتم على 3 مراحل ، بدأت بالأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي ،وتم خلالها إزالة 223 حالة، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري ،وتم خلالها إزالة 291 حالة، بإجمالي 514 (223 مرحلة أولى+291 مرحلة ثانية) ،وتختتم بالثالثة في الفترة من السبت 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.