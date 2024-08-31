اليوم السابع
Ads
السبت، 31 أغسطس 2024 10:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يتابع حملات النظافة والتجميل اليومية بقرى ومراكز المحافظة

السبت، 31 أغسطس 2024 10:37 ص
محافظ الغربية يتابع حملات النظافة والتجميل اليومية بقرى ومراكز المحافظة حملات نظافة
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، غلي تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.







حملات النظافة

محافظ الغربية

الغربية

اخبار الغربية

حملات




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة