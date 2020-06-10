تعليم مطروح تكشف تفاصيل تشغيل أول مدرسة متخصصة فى المصايد والصناعات بحرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، عن موافقة محافظ مطروح علي تحويل مدرسة العمدة عبدالرحمن عطية الابتدائية بمنطقة المثاني البحرية الي مدرسة ثانوية فنية تخصص مصايد وصناعات بحرية لخدمة ميناء جرجوب الجديد بمدينة النجيلة غرب المحافظة لمواكبة التنمية الشاملة بمطروح.

وأوضح وكيل الوزارة أن موافقة المحافظ جاءت بعد قيام تعليم مطروح بإعداد الدراسات الفنية لإنشاء مدرسة ثانوية صناعية بحرية بالثاني، لامداد ميناء جرجوب بالأيدي العاملة الماهرة لخدمة أبناء غرب مطروح، ولتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التعليمية المتاحة بمدرسة العمدة عبدالرحمن عطية، والتي كانت تعاني من ندرة الكثافة الطلابية بها في السنوات الماضية، لافتا إلى استمرار سير العمل بالمدرسة الابتدائية لخدمة أبناء المنطقة في جزء من المبني التعليمي.