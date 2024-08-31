اليوم السابع
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مجلس جامعة طنطا يوافق على زيادة الأجر اليومى للعمالة المؤقتة

السبت، 31 أغسطس 2024 06:38 م
مجلس جامعة طنطا يوافق على زيادة الأجر اليومى للعمالة المؤقتة جامعة طنطا - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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وافق مجلس جامعة طنطا، في جلسته المنعقدة اليوم، على زيادة الأجر اليومي للعاملين المؤقتين بالجامعة، في إطار حزمة من إجراءات الدعم المالي للعاملين بالجامعة وتحقيق الحماية الاجتماعية، وإسهاما من الجامعة في تحمل التكاليف المعيشية للعاملين المؤقتين وأسرهم، وتحفيزا لهم لبذل المزيد من الجهد.

وأوضح الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن حزمة الاجراءات التي اتخذها مجلس الجامعة اليوم، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوجيه كافة أوجه الدعم للمواطنين، ومن منطلق المسئولية المجتمعية للجامعة تجاه العاملين بها، وتعزيز قيم الانتماء والولاء والمشاركة بين المؤسسات الوطنية والعاملين.







جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

مجلس جامعة طنطا

زيادة اجور العاملين بجامعة طنطا




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