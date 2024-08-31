لازاريني: إسرائيل تشتري إعلانات على جوجل للتشهير بـ"الأونروا"

وكالات

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم السبت، إن الحكومة الإسرائيلية تشتري إعلانات على منصة "جوجل" "للتشهير بالوكالة، ومنع المستخدمين من التبرع لها".

وأضاف: "كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة "الأونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على "جوجل" لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة، والقيام بحملة تشهير ضدها".

وأكد لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، أن "هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر".

وطالب مفوض الأونروا بـ"وجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها".

وشدد على أن "نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة"، موضحا أن "الشركات بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، تواصل تحقيق الربح من خلال نشر المعلومات المضللة".

وأكد "الحاجة إلى مزيد من اللوائح لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية" على تلك المنصات، مشيرا إلى أن "الأونروا أكبر منظمة إنسانية تستجيب للأزمة في غزة".

وتعرضت "الأونروا" لهجوم إسرائيلي وتشويه ممنهج على خلفية مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى الوكالة، ما دفع 18 دولة والاتحاد الأوروبي لتعليق تمويلها لها، لكن بعض تلك الجهات والدول تراجعت عن قراراتها، وأفرجت عن تمويلات للوكالة عقب تحقيقات أممية أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.