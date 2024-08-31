اليوم السابع
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قفز على المنصة.. تفاصيل حادث أمنى لترامب خلال إلقائه خطابا ببنسلفانيا.. صور

السبت، 31 أغسطس 2024 10:04 م
قفز على المنصة.. تفاصيل حادث أمنى لترامب خلال إلقائه خطابا ببنسلفانيا.. صور القبض على الرجل
وكالات

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نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن هيئات حماية القانون فى ولاية بنسلفانيا أن الأمن اعتقل رجلًا أمس الجمعة لدى محاولته الصعود إلى المنصة خلال إلقاء دونالد ترامب خطابًا أمام أنصاره.

ووفقًا للمجلة الأمريكية، كان ترامب يخطب فى أنصاره فى مدينة جونستاون عندما قفز الرجل فجأة عبر الحاجز الذى يفصل منطقة التجمع الرئيسة عن القسم المخصص للصحفيين، وكان رد فعل رجال الأمن فوريًا، حيث قاموا بطرح المخالف أرضًا بعد استخدام مسدس الصعق ضده.


وأضافت المجلة أنه تم اعتقال المهاجم، الذى يوصف بأنه "رجل ذو لحية، ويرتدى نظارة شمسية"، دون الكشف عن اسمه أو دوافعه المحتملة. وقالت الشرطة إنه تم إطلاق سراحه لاحقًا.

وقع الحادث فى الولاية نفسها التى شهدت محاولة اغتيال ترامب خلال خطابه ضمن حملته الانتخابية فى 13 يوليو الماضي.

الرجل
الرجل

 

القبض على الرجل
القبض على الرجل

 

بنسلفانيا
رجال الخدمة السرية والقبض على الرجل

 







ترامب

بنسلفانيا

دونالد ترامب

الانتخابات الأمريكية




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