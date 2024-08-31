قطع الكهرباء عن مدينة طلخا بالدقهلية وعدد من القرى لمدة 12 ساعة.. تفاصيل

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي بمحطة محولات غرب طلخا، وذلك اليوم السبت، نظراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية وذلك من الساعة (6 صباحا حتى 8 صباحا)

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثره بفصل التيار هي:

مدينة طلخا بالكامل -قرية دميرة-قرية منشأة البدوي، وقد وجهت الشركة خطاب إلى مجلس المدينة، لاتخاذ اللازم

ومن جانبه أعلن مجلس المدينة، للمصالح الحكومية والمواطنين لاتخاذ اللازم، وقت فصل التيار الكهربائي حتى لا يتم التأثر بالخدمة خلال فترة الانقطاع،

ووجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لرئيس مدينة طلخا بمتابعة عملية الصيانه، لضمان سرعة عودة الخدمة للمواطنين



