اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"سنتكوم": مقتل 15 عنصرًا من "داعش" في عملية مشتركة بالعراق

السبت، 31 أغسطس 2024 10:10 ص
"سنتكوم": مقتل 15 عنصرًا من "داعش" في عملية مشتركة بالعراق القوات الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مقتل 15 عنصرا بتنظيم (داعش) الإرهابي في عملية نفذتها مع القوات الأمنية العراقية.


وذكرت القيادة الأمريكية- في بيان، عبر منصة (إكس)- نقلته فضائية "الحرة"، اليوم /السبت/- "قوات القيادة المركزية الأمريكية وقوات الأمن العراقية نفذتا مداهمة مشتركة في غربي العراق نجمت عن مقتل 15 عنصرا من داعش".


وأكدت القيادة الأمريكية، أن هذه العملية استهدفت قادة "داعش"، من أجل تشتيت والحط من قدرتها على التخطيط والتنظيم وتنفيذ هجمات بحق المدنيين العراقيين، بالإضافة إلى المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في المنطقة وخارجها، مشيرة إلى أن قوات الأمن العراقية تواصل تمشيط المواقع التي تمت مداهمتها.


وأضافت أن "تنظيم داعش سيظل محل تهديد للمنطقة وحلفائنا ولبلدنا.. وبرفقة تحالفنا وشركائنا العراقيين، سنواصل الملاحقة الحثيثة لأولئك الإرهابيين".







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