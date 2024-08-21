رئيس المنطقة الأزهرية يتفقد امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي بعدد من اللجان بسوهاج.

وقد تفقد رئيس المنطقة مجمع لجان فتيات سوهاج وتضم لجان علي بن أبي طالب والصلعا وبندار الكرمانية حيث قام فضيلته بالمرور على اللجان، والاطمئنان على هدوء واستقرار اللجان وعدم وجود شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية.

وقد أدى طلاب القسم الأدبي اليوم الامتحان في مادتي الجغرافيا والإنشاء، بينما أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الكيمياء والبلاغة.