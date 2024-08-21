اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 02:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس المنطقة الأزهرية يتفقد امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية بسوهاج

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 12:44 م
رئيس المنطقة الأزهرية يتفقد امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية بسوهاج مراقبة الامتحانات
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي بعدد من اللجان بسوهاج.

وقد تفقد رئيس المنطقة مجمع لجان فتيات سوهاج وتضم لجان علي بن أبي طالب والصلعا وبندار الكرمانية حيث قام فضيلته بالمرور على اللجان، والاطمئنان على هدوء واستقرار اللجان وعدم وجود شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية.

وقد أدى طلاب القسم الأدبي اليوم الامتحان في مادتي الجغرافيا والإنشاء، بينما أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الكيمياء والبلاغة.

 







سوهاج

المنطقة الأزهرية

الشهاده الثانويه

البلاغة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة