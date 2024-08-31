رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع موقف مشروع الإسكان الاجتماعى بالحى الـ20

الشرقية - فتحية الديب

تابع المهندس علاء عبداللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي بالحي العشرين.

ويضم المشروع 98 عمارة بإجمالي 1960 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا كاملة المرافق بنسبة إنجاز 89.2%، وشدد رئيس الجهاز على القائمين على المشروع بالتركيز على تمام وتشطيب الوحدات السكنية وربط الطرق داخل الحي، بالإضافة إلى تنسيق الموقع من خلال أعمال "الإنترلوك، والزراعة، والبنية التحتية".

كما تابع رئيس الجهاز تنفيذ المرافق العامة منها مدرسة تعليم اساسي بالقطعة رقم 3 بمجاورة 4 بنسبة إنجاز 20% وحضانة بالقطعة رقم 6 مجاورة 4 بنسبة انجاز 70%، بالإضافة إلى سوق تجاري نموذج 12، ومحل بالقطعة رقم 1/3 إنجاز 90% ووحدةصحية بالقطعة رقم 4 مجاورة 4 بنسبة إنجاز 60%.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه المشروعات تعد جزءًا من جهود الدولة المستمرة لتوفير الإسكان الاجتماعي للفئات المستحقة، وتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في المدن الجديدة.

كما أن هذه المشروعات تعكس التزام الحكومة بتحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تطوير المدن الجديدة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، مشددا على إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الحفاظ على معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

