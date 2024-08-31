19 معهدا أزهريا بالشرقية يحصلون على الاعتماد والجودة والمحافظة تتصدر المركز الأول

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بمناسبة اعتماد 19 معهدا وروضة تابعين للمنطقة الأزهرية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بنسبة 100% وتصدر المحافظة المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية متمنياً لجميع العاملين بمنطقة الشرقية الأزهرية دوام التوفيق والرقي والنهوض بمنظومة التعليم الأزهري بمختلف المعاهد الدينية بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المعاهد التي تم إعتمادها بالفصل الدراسي الثاني للعام 2023 / 2024م من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بنسبة 100 % هى ( روضة أبو حريز - روضة البلاشون - روضة النخاس - روضة كفر عجيبة - معهد الدهتمون - معهد العشماوي - معهد طلعت عبد السميع - معهد السويدي - معهد الإمام الحسيني - روضة كفر أبراش - معهد القراموص - معهد فتيات شرقية مباشر- معهد فتيات هربيط ع - معهد نور الشبراوين - روضة الصالحية الجديدة - روضة كفر جمعة - معهد كفر عياد - روضة الرحمة - روضة الزهيري ).

قدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لدعمهما الدائم والمستمر لمنظومة التعليم الأزهري في المعاهد الدينية من خلال تقديم تعليم جيد لتقديم جيلاً واعياً قادراً على العمل والعطاء وقادر على حمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب العالم ونشر تعاليم الدين السمحة.