خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية الجديدة.. تسهيلات بالجملة للمستثمرين.. جرافيك

كتب إسلام سعيد

تُعلن وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر2024 بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس), الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات الدفع و التحصيل الإلكتروني الحكومي. حيث تتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين وهي كالتالي: -



١-خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية.

٢ -خدمة إصدار رخصة التشغيل بالاخطار

٣ -خدمة المتابعة السنوية.

مع اتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية و فروع البنوك.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء واصدار السجل الصناعي، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة، و يمكن الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الرابط التالي: www.madein.eg

كما أوضح بيان وزارة الصناعة أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستُساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث أنه من المُستهدف أن تكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.



تخصيص الاراضي والخدمات



تخصيص الأراضي