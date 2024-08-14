وزارة الصناعة تنفى تصريحات انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية

كتب إسلام سعيد

اصدرت وزارة الصناعة المصرية بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله من تصريحات مغلوطة وكاذبة منسوبة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل إجراءات المستثمرين.

وأكدت وزارة الصناعة، أن هذه التصريحات المنسوبة للوزير عارية تمامًا من الصحة ولا اساس لها، مشيرة إلى نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج بالورقة والقلم على قناةTEN مساء امس الثلاثاء الموافق 13/8/2024 قد ذكر انه جارى تنفيذ منصة مصر الصناعية الرقمية ولم يصرح بانطلاق منصة الصناعية الرقمية



وقال الوزير: "هنعمل منصة اسمها منصة مصر الصناعية الرقمية وـى حد عايز أرض هيدخل على هذه المنصة يلاقى الأرض هيختارها وفى مدة أقل من أسبوع هيكون عندة رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعى من مكان واحد ويدفع الرسوم مرة واحدة وذلك مثل ما تم تنفيذة فى منصة سياحة اليخوت فى وزارة النقل حيث تم توحيد كافة الجهات التى تصدق على إجراءات سياحة اليخوت فى قطاع النقل البحرى فى منصة واحدة وسنقوم بعمل هذه المنصة تحت مسمى منصة مصر الصناعية الرقمية حتى يتم إتاحة كافة الرخص والخدمات للمستثمر الصناعى من مكان واحد".

وتهيب وزارة الصناعة المصرية المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والمضللة التى يقصد منها إثارة البليلة وتضليل الرأى العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة الصناعة.