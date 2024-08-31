حناجر تتزين بتلاوة القرآن فى مكاتب السرد القرآنى بمطروح.. فيديو وصور

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً ماشراً، اليوم السبت، وتغطية خاصة من أحد مكاتب السرد القرآني، في مدينة مرسى مطروح، التي تتبع وتشرف عليها المنطقة المركزية للأزهر بمحافظة مطروح، والمشاركة في مبادرة " يوم السرد القرآني على مستوى الجمهورية " لتلاوة القرآن الكريم داخل مكاتب التحفيظ، بمشاركة شبان وفتيات وأطفال من مختلف الفئات العمرية، من حفظة القرآن الكريم.

وأوضح الشيخ صابر الشرقاوي مدير إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة مطروح الأزهرية، أن مبادرة يوم السرد القرآني يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وهي الأكبر من نوعها، من حيث عدد المشاركين في سرد القرآن، مشيراً إلى وجود عدد من مكاتب السرد القرآني المشاركة في مدن محافظة مطروح، بإشراف من مشايخ الأزهر ومشاركة المحفظين من المشايخ والسيدات.

ونقلت كاميرا اليوم السابع، من داخل مكتب السرد القرآني بمنطقة الريفية، خلف مبنى الإدارة المركزية للأزهر في مدينة مرسى مطروح، جانب من السرد القرآني والتلاوة لسورة الكهف، بأصوات مجموعة من الصبية والفتيات والأطفال، من حفظة القرآن الكريم، بأصوات ندية، وتمكن من الحفظ والمتابعة في التلاوة، وسط أجواء إيمانة وحرص على المشاركة من الجميع.



اطفال يصدحون بتلاوة القرآن في مطروح



تلاوة القرآن في مكاتب السرد القرآني بمطروح



جانب من حفظة القرآن في مطروح



جانب من حلقات السرد القرىني في مطروح



حفظ الاطفال وتلاوتهم للقرآن في مكاتب الازهر في مطروح



حفظة القرآن في مطروح



حناجر تتزين بتلاوة القرآن فى مكاتب السرد القرآني في مطروح



مشاركة الفتيات في سرد القرآن في مطروح