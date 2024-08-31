انطلاق يوم السرد القرآنى بجنوب سيناء بمشاركه 36 حافظا للقرآن الكريم.. صور

جنوب سيناء – فايزة مرسال

انطلقت اليوم بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات يوم السرد القرآني، الذى نظمته إدارة شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، بمشاركة مكتبان لتحفيظ القرآن بمدينه طور سيناء بهما 36 حافظا للقرآن الكريم منهم 19 حافظا بمكتب حي النصر بطور سيناء، و17 آخرين بمكتب حي المنشية القديمة بطور سيناء.

ويقام يوم السرد القرآني بمحافظة جنوب سيناء بإشراف الشيخ عبدالمنعم زكريا مدير شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية وبرئاسة الدكتور أحمد بدير رئيس الإدارة المركزية بطور سيناء والشيخ سعيد عمارة موجه شئون القرآن وشيخ سيد صابر مدير التعليم النوعي بالمنطقة الأزهرية.

ومن جانبه، قال الشيخ عبدالمنعم زكريا مدير شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية ومشرف المشروع، إن إجمالي عدد المكاتب المشاركة بالسرد القرآني بمحافظه جنوب سيناء 2 مكتب منهم 1 بحي النصر بطور سيناء ومكتب آخر بحي المنشية القديم.

وأضاف عن كيفية الاستعداد للسرد، ‏أنه في أثناء حفظ القرآن يتم سرد جميع المحفوظ كل فترة (ثلاثة أجزاء- خمسة أجزاء– ربع ‏‏القرآن- عشرة أجزاء) حتى يتدرب التلاميذ على السرد الكامل بعد أن يختم التلميذ القرآن الكريم يقوم ‏بمراجعته عدة ختمات (ختمة في عشرة أيام ‏ثم ختمة في سبعة ثم ختمة في ستة) ثم في خمسة ثم في أربعة ‏ثم في ‏ثلاثة ثم في يومين حتى يصل لختمة في يوم واحد ويأخذ بين كل ختمتين وقتًا ‏ليراجع أخطاءه ‏ويصوبها.‏

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الشيخ عبدالمنعم زكريا مدير الشئون القراءان الكريم بمنطقه الأزهرية







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