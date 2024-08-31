جامعة الفيوم تنظم أول معسكر قيادى لطلاب كليات الصيدلة بمصر

كتب محمد صبحى

تستعد جامعة الفيوم لإطلاق أول معسكر طلابي للقيادة مخصص لطلاب كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية، يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الشباب وبناء شخصياتهم من خلال الأنشطة الطلابية والدورات التدريبية المتخصصة.

يقام المعسكر تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب. كما يشرف على التنظيم الدكتور محمد حمزاوي، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، الدكتور أحمد إسماعيل صبري، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتور محمد سمير من قسم الأدوية والسموم، إلى جانب اتحاد الطلاب بالكلية.

تنظم كلية الصيدلة بجامعة الفيوم هذا الحدث بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تحت قيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وبالتعاون ايضا مع نقابة صيادلة الفيوم برئاسة الدكتور ربيع السوداني، نقيب صيادلة الفيوم.

ويستضيف المعسكر قيادات طلابية من مختلف كليات الصيدلة في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، مقدمًا نموذجًا متطورًا للقيادة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصحي والدوائي، مع التركيز على التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المعسكر في منتجع نورياس على ضفاف بحيرة قارون وجامعة الفيوم، خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر 2024. وسيتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تغطي موضوعات متنوعة، منها القيادة الجماعية، القيادة في المؤسسات الصحية والدوائية، القيادة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، القيادة في ريادة الأعمال والشركات الناشئة، القيادة الجامعية، وقيادة الابتكار.

وقد أكد الدكتور كريم همام، على أهمية هذه المبادرة في إعداد جيل جديد من القادة في مجال الصيدلة، قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تطوير القطاع الصحي في مصر.

ويعد هذا المعسكر القيادى الأول في مجال التخصص الدقيق بكليات الصيدلة وهو خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لقيادة مستقبل البلاد في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الصحي الحيوي.