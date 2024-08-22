جامعة الفيوم: تدشين "منصة التحويلات المركزية بالجامعة"

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، تدشين "منصة التحويلات المركزية بجامعة الفيوم" بحضور الدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا أبو السعود المدير التنفيذي للمشروعات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ومديري شئون التعليم والطلاب والإداريين بالكليات، بقاعة السيمينار بوحدة إدارة المشروعات.

أشار الدكتور ياسر مجدي حتاته إلى أن تدشين منصة التحويلات المركزية يأتي في إطار خطوات الجامعة الجادة في ملف التحول الرقمي إلى جامعة رقمية ذكية، تسعى من خلالها الجامعة إلى تقديم خدمات متميزة للطلاب، تسهم في تسهيل الإجراءات على الطالب وتوفير بيئة تعليمية متطورة أكثر تنظيمًا.

وأوضحت الدكتورة رانيا أبو السعود أن جامعة الفيوم تدشن اليوم منصة فريدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، وهي منصة الكترونية للتحويلات الداخلية والخارجية، قام بتنفيذها فريق عمل متكامل من الجامعة لتقديم خدمات الكترونية للطلاب.



وأضافت أن منصة التحويلات هى جزء جديد يضاف إلى المنصة الموحدة لخدمات الجامعة والتي تشمل عددًا من المنصات الأخرى مثل منصة الإرشاد الأكاديمى، ومنصة التشعيب داخل الأقسام، ومنصة الكشف الطبي والتي تعد الوحيدة على مستوى الجامعات، ومنصة دارك الخاصة بالمدن الجامعية، ومنصة الكتاب الالكتروني والمصروفات، فضلاً عن منصات مركز اللغات والترجمة، ومركز ضمان الجودة، ومنصة التكافل وخدمة المجتمع ومنصة الجوائز.

كما استعرضت الدكتورة شيماء يوسف مدير مركز نظم المعلومات الإدارية الهدف من إنشاء المنصة التي بدأت فكرتها منذ 8 أشهر لتسهيل عملية التحويلات، والمساهمة في تقديم تجربة فريدة للطلاب توفر الوقت والجهد وتواكب التكنولوجيا الحديثة.



وقامت بشرح خطوات التسجيل والتى تبدأ بعد انتهاء مرحلة التحويلات التى تعلنها وزارة التعليم العالي، وكذلك الخدمات المقدمة على المنصة.



ومن جانبه اطمأن الدكتور ياسر مجدي حتاته على جودة وسهولة الخدمة المقدمة من المنصة، واستمع إلى مقترحات الإداريين بقطاع شئون الطلاب، موجهًا بتذليل الصعوبات التي تواجههم لتقديم أفضل خدمة للطلاب.

