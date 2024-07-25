ننشر مصروفات الدراسة بالمعاهد الأزهرية بدون زيادة للتعليم العادى

كتب لؤى على

حدد قطاع المعاهد الأزهرية مصروفات المعاهد العادية مصروفات المعاهد الأزهرية الابتدائية العادية والنموذجية لجميع المراحل للعام الدراسى 2024-2024، دون زيادة عن العام السابق للتعليم العادي، وبزيادة طفيفة للنموذجي واللغات وهى على النحو الآتى:

تبلغ مصروفات المعاهد العادية التمهيدى 66.85 جنيه.



تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية 67.35 جنيه.



تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الإعدادية 77.35 جنيه.



تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الثانوية 90.35 جنيه.



مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية رياض أطفال.



تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية التمهيدى 221.85 جنيه.



تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية التمهيدى اللغات 821.85 جنيه.



تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الإبتدائى 272.35 جنيه.



تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية اللغات لتلاميذ الإبتدائى 822.35 جنيه.

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الإعدادى 311.35 جنيه.



تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الثانوى 352.35 جنيه.



يحصل مبلغ 500 جنيه مصاريف تأسيس من الصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية بالمعاهد النموذجية و100 جنيه للغات.



تعامل مرحلة التجويد بمعاهد القراءات في المصروفات معاملة المرحلة الإعدادية ومرحلتي العالية والتخصص معاملة المرحلة الثانوية.



يتحمل ولى الأمر ثمن كتب اللغات بقسم اللغات، وكذا كتب المستوى الرفيع بالمعاهد النموذجية، ويتم تحصيل وتوريد بنود صندوق التأمين الحكومي ودعم ذوي الإعاقة بذات الآلية الخاصة بصندوق تكريم الشهداء.



