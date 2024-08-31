تعرف على طرق اكتشاف الأخبار الزائفة المصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي

سارة وائل

فى ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في إنتاج عديد من الفيديوهات والصور، أصبح العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي في تخوف بسبب وجود أخبار زائفة، وعدم دقة بعض المحتويات الموجودة.

و في السطور التالية سيقوم اليوم السابع بنشر بعض الطرق التي تساعد علي اكتشاف الأخبار الزائفة والحد من انتشارها:



يوجد العديد من التطبيقات لأكتشاف الإخبار الزائفة منها:

• تطبيق AI or not

• موقع human ai

• تطبيق FakerFact



وفي ذلك السياق ، يقول مايكل برونشتاين، الأستاذ في جامعة لوغانو في سويسرا وإمبريال كوليدج بالمملكة المتحدة، إنّ هناك مشروعًا يسمى GoodNews جرى تزويده بتقنيات الذكاء الاصطناعي لكشف الأخبار المزيفة، لكن لا يمكن استخدامه عبر واتساب، لأنّ التشفير لا يمنح التطبيق الوصول إلى المحتوى المزيف، وفي كثير من الحالات قد تكون الأخبار غير الصحيحة عبارة عن صورة، وهو ما يصعب تحليله باستخدام تقنيات معالجة بالذكاء الاصطناعي.

ولكن يوجد بعض الطرق لاكتشاف الصور الزائفة منها:

• ظهور الشعر البشري بشكل غير طبيعي

• ظهور خيوط غريبة الشكل على الجبهة يمكن أن تبدو مثل الشقوق

• عيون غير متكافئة الحجم

• أسنان غير طبيعية

• خلفية الصورة غير واقعية

• ظهور الإضاءة مسطحة أو غير متسقة، أو قد يكون هناك ظلال غير طبيعية للشكل البشري.