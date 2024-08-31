ترامب عن مناظرة هاريس: "أتطلع بشدة إليها ولن أسمح لماركسى أن يصبح رئيسا"

كتب عبد الوهاب الجندى

علق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، على مناظرته المرتقبة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، قائلا: "أتطلع بشدة إلى مناظرة الرفيقة كامالا هاريس وكشف زيفها".



وكتب ترامب على موقع "إكس" اليوم السبت: "لقد غيرت هاريس كل مواقفها التي تبنتها منذ فترة طويلة، في كل شيء، لن تسمح أمريكا أبدًا لماركسي يستخدم الانتخابات كسلاح أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة".



وفي وقت سابق دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن المناظرة الرئاسية مع مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.



وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، إنه سيتم بث المناظرة مباشرة على شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، يوم 10 سبتمبر المقبل في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.